À Ixelles, sept projets naissent du Conseil consultatif de l’alimentation durable

« Ixelles se met à table » : un tout nouveau programme. Audrey Lhoest (Ecolo), échevine du Climat et de l’Environnement et présidente du Conseil consultatif de l’alimentation durable (CCAD), l’explique : « Il s’agit, entre autres, pour le CCAD et les projets qui en émanent, de renforcer la place d’une alimentation de qualité accessible à toutes et tous sur le territoire de la Commune, y compris dans nos restaurants sociaux communaux, nos crèches, nos cantines scolaires et de prolonger, au plus près des citoyens au niveau local, la politique régionale en matière d’alimentation et, donc, de santé publique. » Pour rappel, le CCAD ixellois rassemble quinze membres, dont des citoyens, des Horeca, des associations… tous engagés sur la question de l’alimentation durable. Il a pour mission de rendre opérationnelle la mise en œuvre de la stratégie régionale Good Food en déployant une stratégie locale adaptée aux besoins du territoire ixellois. Il assure également les liens essentiels entre les différents niveaux de pouvoirs et entre les acteurs du secteur.

Sept projets Les projets sélectionnés, et qui vont être mis sur pied en 2023 grâce à un subside de 75.000 euros de Bruxelles Environnement, s’adressent à différents publics (Ixellois, Horeca, commerces, personnel communal et acteurs relais de la commune) et proposent des activités de formation, de sensibilisation et d’éducation permanente, qui permettront aux acteurs cibles de s’impliquer et d’agir sur le thème de l’alimentation durable.

Au menu des projets sélectionnés ? Pour les citoyens, des dégustations durables, un accompagnement dans la réduction du gaspillage alimentaire via la participation à des formations pratiques basées sur l’outil FoodWasteWatchers, des ateliers de sensibilisation à l’alimentation durable, une formation à l’agroécologie, la promotion des grands et petits fruitiers en milieu urbain.

Pour les Horeca, un parcours alimentaire de transition vers le « Good Food » avec des ateliers collectifs « comment passer à l’action », un accompagnement individuel des Horeca puis une dégustation durable pour les citoyens. Soirée de lancement Ainsi, une soirée de lancement sera organisée à destination des Ixellois et Ixelloises le mercredi 1er février à 19 h dans trois restaurants ixellois labellisés Good Food avec, au programme de cette promenade gourmande et durable, la dégustation d’une entrée, d’un plat et d’un dessert (chacun dans un des trois restaurants). > Inscriptions sous ce lien <