Anderlecht: un entretien jugé constructif a eu lieu avec Jean Kindermans concernant son avenir!

S’il paraît désormais évident que Peter Verbeke ne poursuivra pas son aventure à Anderlecht, les dirigeants bruxellois rêvent toujours (tout haut ?) de conserver Jean Kindermans au-delà de son préavis de dix-huit mois.

Jeudi dernier, Jesper Fredberg et le directeur du centre de formation ont eu un entretien qualifié de « constructif » par toutes les parties. On est toutefois encore très loin d’un dénouement favorable dans ce dossier et l’avenir de Kindermans au parc Astrid reste très incertain.

Le Sporting aurait toutefois intérêt à trouver rapidement une solution sur le long terme dans cette affaire ô combien sensible, pour ramener de la sérénité à tous les étages de Neerpede : parmi les coaches, mais aussi chez tous les jeunes joueurs et chez les parents, qui doivent décider s’ils restent (ou s’ils viennent) au RSCA dans les prochaines semaines.