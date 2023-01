Procès des attentats à Bruxelles: la défense dénonce à nouveau l’attitude de la police et du ministre de la Justice

«Les motivations individuelles sont une nécessité. Pour mon client, on a considéré qu’il avait été condamné à Paris (dans de précédentes justifications, NDLR), puis reconnu que non. Mais, selon la police, il a toujours un casier judiciaire», alors que ce dernier est vierge, a rappelé le pénaliste. «Enfin, ce sont des erreurs de copiés-collés», a-t-il soupiré, insinuant que les motivations des fouilles ne sont pas écrites en fonction de la situation du jour.

Me Vincent Lurquin a dénoncé en ouverture d’audience des «erreurs de copié-collé» dans les justifications des fouilles à nu imposées à son client Hervé Bayingana Muhirwa. Fin décembre, le juge des référés a interdit les fouilles à nu systématiques et non motivées, au motif qu’elles violent la Convention européenne des Droits de l’Homme. Depuis lors, les avocats de la défense signalent des justifications boiteuses.

Selon l’avocat, la police justifie la fouille à nu de son client par des informations provenant des services internes de police, des renseignements belges et étrangers et par le fait que son client serait «déprimé».

Quant au fait que son client soit décrit comme «déprimé», Me Lurquin s’en est étonné étant donné que M. Bayingana Muhirwa «n’a pas vu de psychologue» pour en attester. Les motivations sont «de plus en plus succinctes» et n’ont «pas de sens légal».

« Une méconnaissance profonde »

Me Delphine Paci, qui représente Salah Abdeslam, a ensuite pris la parole pour réagir aux propos du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, tenus vendredi dans la presse. «Le ministre a prétendu que, pour qu’un procès se passe bien, il faut parler plus des victimes que des accusés. Cela démontre une méconnaissance profonde», a-t-elle pointé. Ensuite, «l’audition du policier qui a frappé M. Abdeslam mercredi ne présente aucun élément qui permette d’expliquer comment mon client a été blessé au visage». «Je le répète: c’est une audition faite pour les besoins de la cause. Quand il se passe un incident, la police rédige un PV de rébellion.»

La présidente de la cour, Laurence Massart, a pour sa part rappelé qu’elle n’était pas compétente pour les questions de transfert des accusés et que les avocats pouvaient saisir les instances compétentes. Elle a par ailleurs acté la constitution de nouvelles parties civiles.

Les accusés Mohamed Abrini, Osama Krayem et Salah Abdeslam ont préféré retourner en cellule. L’audience s’est donc poursuivie en présence d’Hervé Bayingana Muhirwa, Bilal El Makhoukhi, Ali El Haddad Asufi et Sofien Ayari. Les frères Smail et Ibrahim Farisi, les deux accusés qui comparaissent libres, étaient présents au début de l’audience mais se sont éclipsés en matinée.