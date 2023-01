«Hunters» se lance sur la piste d’Adolf Hitler: et si le terrible dictateur allemand était toujours en vie?!

Après bientôt trois ans d’attente, « Hunters » a relancé la traque aux nazis, toujours avec Al Pacino au générique, et livre une saison finale forte, cruelle mais catharthique.

Petite piqûre de rappel : chapeautée par Jordan Peele, à qui l’on doit entre autres le film d’horreur sur fond de racisme « Get Out », la première saison du feuilleton nous fait suivre une équipe hétéroclite de justiciers autoproclamés au cours de leur quête de vengeance, à New York, en 1977, alors qu’un quatrième Reich se prépare discrètement. Forte de personnages atypiques et de grosses scènes d’action, cette fiction noire et déjantée est inspirée de faits réels. Elle relate l’« Opération Overcast », qui a véritablement permis aux États-Unis d'exfiltrer et de recruter des scientifiques allemands pour lutter contre l'URSS.