Disney nous ouvre les portes des studios d’Abbey Road dans un super documentaire intimiste réalisé... par la fille de Paul McCartney!

Après le super documentaire « The Beatles : Get Back », qui montrait John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr en pleine préparation de leur dernier concert, en janvier 1969, Disney+ s’intéresse plus précisément aux mythiques studios londoniens d’Abbey Road.

Lire aussi «Get Back»: la renaissance des Beatles se fait sur Disney+

de videos

Située à deux pas du plus célèbre passage pour piétons au monde, cette emblématique caverne de la pop rock anglaise a enregistré quelques-uns des plus grands noms de la musique, parmi lesquels Elton John, les frères Liam et Noel Gallagher d’Oasis, et bien évidemment les Beatles.