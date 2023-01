Open d’Australie: Elise Mertens continue sur sa lancée et se hisse en quarts de finale du double

Elise Mertens (WTA 5 en double) et sa partenaire australienne Storm Hunter (WTA 12 en double) se sont qualifiées pour les quarts de finale du double de l’Open d’Australie de tennis en battant sur un double 6-2 la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 88 en double) et la Roumaine Monica Niculescu (WTA 53 en double), lundi, à Melbourne. La rencontre a duré 1 heure et 3 minutes.

Mertens et Hunter, qui forment la paire tête de série N.4, n’ont pas trainé sur le court, prenant les deux premiers services de leurs adversaires dans le premier set, concédant un débreak entre les deux, pour remporter la première manche en 33 minutes.

Le deuxième set a été encore plus rapide (30 minutes). Après un break concédé dans le tout premier jeu, la Belge et l’Australienne ont gagné quatre jeux de suite et ont remporté le match sur le service de leurs adversaires.

Lauréate du double avec la Bélarusse Aryna Sabalenka en 2021 et demi-finaliste l’an passé aux côtés de la Russe Veronika Kudermetova, Mertens, 27 ans, visera une troisième demi-finale de suite à Melbourne. Avec Hunter, elle rencontrera l’Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 38 en double) et la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 89 en double), victorieuses 6-3, 6-4 des Tchèques Miriam Kolodziejova (WTA 55 en double) et Marketa Vondrousova (WTA 86 en double).

Mertens avait été éliminée au troisième tour du simple par Sabalenka.