Un ancien joueur de Premier League pète complètement les plombs et se venge de son ex infidèle: «J’ai mis beaucoup trop longtemps, mais j’ai enfin réussi…» (vidéo)

Greg Halford, ancien joueur de Premier League qui a notamment évolué à Wolverhampton et à Sunderland, a complètement pété les plombs ce week-end et a fait le buzz sur les réseaux sociaux. La raison ? Il s’est vengé de son ex-compagne en jetant toutes ses affaires, parmi lesquelles on peut voir beaucoup de boîtes de chaussures, par la fenêtre de sa maison, avant de poster la vidéo sur son compte Twitter.

« J’ai mis beaucoup, beaucoup trop longtemps, mais j’ai enfin réussi à me débarrasser des affaires de mon ex infidèle », a écrit le joueur de 38 ans sur Twitter.