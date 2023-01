Binche: affaissement de voirie rue Fontaine, les bus TEC sont déviés

Depuis ce lundi matin à 9h, et « jusqu’à nouvel ordre », les bus TEC ne circuleront plus rue Zéphirin Fontaine à Binche, en raison de travaux de voirie. Les lignes 132, 133 et 136 sont concernées, elles prennent depuis lors une route de déviation en passant par le chemin à Carrosses et la rue de Namur.

Commerces accessibles

« J’ai été interpellé par le SPW, pour me dire qu’on avait signalé un affaissement sur l’accotement, long d’un mètre et large de 50 cm et que cela nécessitait une intervention. J’ai donné l’autorisation pour faire les travaux au plus vite. L’intervention a débuté aujourd’hui, Le SPW m’a dit que ce serait normalement terminé ce mardi soir, ou mercredi midi au plus tard. »