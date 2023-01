Poeta, un nouvel album aux couleurs flamenco: Estaban Murillo sera en concert au PBA le 11 mars

Né à Charleroi le 31 juillet 95, Esteban Murillo a baigné, dès son enfance, dans l'univers du flamenco. Il entame des cours de guitare classique et se tourne ensuite vers la guitare flamenca. Très vite, en compagnie du groupe Suena Flamenco, il se fait remarquer pour ses talents vocaux. Il enchaîne les représentations. Sa passion est telle qu'elle le pousse alors à entamer l'étude de cette forme de chant si particulière qu’il reproduira par la suite sur scène avec passion, sensibilité et personnalité. Après avoir sillonné les différentes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec son projet « Dans les pas de Paco » en 2019, en collaboration avec les Jeunesses Musicales, et après avoir participé à divers projets à l'étranger comme « Dreaming Carmen » de Irene Alvarez ou « Flamencolores » de Jessica Achten, Esteban Murillo est entré en studio, fin 2022, pour la création de son nouvel album intitulé « Poeta ».

Le projet le plus personnel

Le Farciennois a tout de suite été captivé par la créativité et l'ouverture musicale hors du commun du flamenco. Il propose au guitariste français Dani Barba de s'intégrer dans son nouveau projet « Poeta » et de se charger de la composition des parties guitaristiques de l'album. Pour la partie visuelle de l'album, la mise en scène du spectacle et la danse, Esteban a fait appel à Federico Ordoñez dont les spectateurs ont pu découvrir les talents dans « The Dancer », diffusé sur la Une. « Poeta est sans nul doute mon projet le plus personnel, voire introspectif », signale Esteban Murillo. « C'est un immense voyage au cours duquel je partage ma relation profonde au flamenco, entre authenticité et modernité, entre respect de la tradition et volonté d'ouvrir cet art si puissant et si envoûtant à des sonorités plus contemporaines. » Pour toute réservation pour le concert : 071/ 31 12 12.