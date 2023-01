A deux jours de son anniversaire, Christophe Dechavanne a annoncé une triste nouvelle…

C’est sur le plateau de « Quelle époque », dont un nouveau numéro a été diffusé samedi dernier, que Christophe Dechavanne a déclaré qu’il était de nouveau un « cœur à prendre ». Une annonce sur laquelle a rebondi l’animatrice, Léa Salamé : « En plus c’est son anniversaire dans deux jours », a-t-elle lâché, tandis que les téléspectateurs ont fait savoir que « le message était passé », sur les réseaux sociaux. « C’était pas votre âme sœur, ça viendra très cher, il vous faut une femme qui soit dans le don, le partage », ajoute une autre fan.

L’animateur des « Orages de la vie » sur RTL-TVI fête donc ses 65 ans, libre comme l’air, ce lundi 23 janvier. Il était en couple avec Elena Foïs, la sœur de l’actrice Marina Foïs, qui travaille dans le milieu médical. « Ma femme, ce héros », avait-il confié à Femme Actuelle, lors du premier confinement en 2020. « Elle et ses collègues sont d’une abnégation et d’un courage extraordinaire, au-delà, même. (…) Le plus difficile pour moi, c’est vraiment le manque de la femme que j’aime. Quand on n’est pas ensemble, on est tristes (…) Je regrette de ne pas avoir une blouse blanche pour être à fond à ses côtés. »