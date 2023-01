Face à la pénurie, le ministre Frank Vandenbroucke limite les exportations de médicaments: «La situation est particulièrement inquiétante pour les antibiotiques pédiatriques»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Actuellement, ce sont plus de 300 médicaments qui sont signalés comme indisponibles sur le site PharmaStatut de l’AFMPS (l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé). Et parmi eux, des médicaments indispensables en cette période hivernale. Des sirops antibiotiques, des antidouleurs, des sirops pour faire baisser la fièvre chez les plus petits, des gouttes pour le nez bouché, des médicaments pour les migraines et la fièvre pour les adultes et des antibiotiques en comprimés.