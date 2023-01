«Nouvel Act»: l’humour a un nouveau QG à Bruxelles, un comedy club pensé et mis en scène… par Nawell Madani!

L’année 2023 sera l’année de Nawell Madani. L’humoriste et comédienne bruxelloise revient sur ses terres pour poursuivre le travail entamé en 2018 avec les stages Coach me if you can – qui attiraient à l’époque quelque 16 000 candidatures. Forte de son expérience, elle ouvre, avec l’appui de la Ville, une adresse consacrée à tout ce que le spectacle et le cinéma peuvent avoir de fascinant : de la scène pour les artistes en devenir ou les stars confirmées, séances de coaching, ateliers d’écriture… Nawell Madani fait de la place pour tout le monde.

« L’engouement était présent, il n’y avait plus de doute, mais il fallait toujours faire ses valises pour partir se former ailleurs. Pourtant, l’humour belge n’est plus à prouver… Il y avait urgence à doter Bruxelles d’un lieu où tous ceux qui voulaient s’essayer au spectacle pouvaient le faire. Un repère culturel tel que j’aurais aimé en trouver ici à mes débuts. Un endroit inspirant, chaleureux et bienveillant, accueillant autant d’artistes confirmés que de nouveaux talents, des performances de stand-up, de théâtre ou des One (wo)man shows, etc. », indique la Bruxelloise.