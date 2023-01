Le conducteur conduisait une Lamborghini à près de 200.000 euros mais avait oublié un léger détail: la police a saisi le véhicule!

Selon eux, le conducteur utilisait la voiture de ses amis et n’était pas assuré. Le véhicule a donc été saisi et la police a diffusé un avis dans lequel elle rappelle les règles en vigueur.

Commercialisée pour la première fois en 2014, la Huracan dispose d’un moteur V10 et peut aller de 0 à 100 km/h en deux secondes et demi. Toutefois, ce modèle ne sera plus produit à partir de 2024, car il sera bientôt remplacé par un nouveau modèle.