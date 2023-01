Un supporter fait une demande très surprenante à Carlo Ancelotti... qui accepte juste avant un match! (vidéo)

Carlo Ancelotti est l’un des entraîneurs les plus populaires du monde. Que ce soit avec le Real Madrid, le Bayern Munich ou bien l’AC Milan, le tacticien italien a connu de nombreux succès. Sa réputation le précède mais on le connaît également pour ses fameux chewing-gums. À chaque match, l’entraîneur de Courtois et de Hazard en mâche au moins un.

Juste avant la rencontre du Real Madrid contre Bilbao, un supporter a demandé à Ancelotti s’il pouvait lui donner un chewing-gum. Une demande qu’a acceptée l’entraîneur madrilène.