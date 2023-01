Moteurs: un ambitieux programme sportif pour HYRacing et Olivier Muytjens en 2023!

« Nous avons en effet décidé de fondre la structure Pitlane, qui prend part depuis plusieurs saisons à la Nürburgring Langstrecken-Serie, au sein de HYRacing », commente Olivier Muytjens. « Ce qui signifie que le Porsche Cayman que nous utilisons pour disputer cette compétition de haut vol sur la Nordschleife du Nürburgring, circuit de légende, aura désormais une livrée similaire à l’ensemble des voitures alignées par HYRacing sur la scène de l’historique. Et le programme de ce Cayman est conséquent, puisqu’il est question des huit manches de la NLS, en plus des 24 Heures du Nürburgring au mois de mai. Bruno Barbaro, ’Brody’ et Jacques Derenne sont de nouveau partants pour affronter l’Enfer Vert et ils se réjouissent de pouvoir disputer toutes ces courses sous la bannière HYRacing… »

Qu’on ne s’y trompe néanmoins pas, le ‘core business’ de HYRacing reste la compétition pour voitures historiques. Ce qui signifie que la Ford GT40, la Shelby Cobra Daytona Coupé et la Porsche 911 RS 3.0 mêlant le bleu et le blanc seront souvent vues en piste en 2023. « Nous avons tiré les conclusions de nos différentes participations en course l’an dernier, ce qui aboutit à un programme sportif assez différent », enchaîne Brice Pineau. « Qui consistera en un mix de courses dans le cadre des séries V de V et Iberian Historic. Avec la famille Van de Vyver, nous serons au départ des épreuves du Circuit Paul Ricard (6 heures), de Barcelone (6 heures), et bien sûr des 2 Tours d’Horloge du Castellet. Le tout avec la Ford GT40, plus la Porsche aux 2 Tours d’Horloge. Quant à la compétition Iberian Historic, elle nous permettra de concourir à Portimao, à Jarama, à Estoril (deux fois), ainsi qu’à… Spa-Francorchamps, dans le cadre de Spa Summer Classic et sa célèbre course de 3 heures. Le tout avec la Cobra Daytona Coupé, et la Porsche 911 RS début octobre au Portugal. À cela, il convient d’ajouter les Spa Six Hours Endurance, fin septembre, qui constituent l’un des événements incontournables de la saison, et que nous disputerons avec la Cobra Daytona Coupé. Nous prendrons également part à la course de trois heures dans le cadre du Nürburgring Classic, avec la Porsche 911 RS. »

La saison sportive 2023 de HYRacing sera riche de… 19 meetings, auxquels il convient d’ajouter les Track-Days d’Almeria les 10 et 11 février (Test Days officiels V de V), 6 et 7 mars, 20 et 21 septembre, 9 et 10 novembre, ainsi que 9 et 10 décembre !