Extension du hall sportif de Frasnes-lez-Buissenal: la demande de permis est envoyée

Le hall sportif devient vétuste et va subir une belle rénovation. Pôle sportif important et idéalement situé dans le centre de Frasnes-Lez-Buissenal, il a besoin de travaux urgents. Le reconditionnement se concentre surtout sur les vestiaires, l’accueil, la cafétéria et les bureaux.

Dans le courant du mois de septembre, le Ministre Wallon du Budget et des Finances, des Infrastructures Sportives et des Aéroports, Adrien Dolimont, était venu à Frasnes-lez-Anvaing afin de se rendre compte de l’importance d’investir dans les infrastructures sportives frasnoises. Il avait alors donné un avis favorable à la demande de dérogation à l’article 15 dans le cadre du dossier de l’extension du hall sportif de Frasnes-lez-Buissenal.« Nous avons compris, pour ce dossier, qu’il y avait urgence avec les problèmes de stabilité du bâtiment. Je marque donc mon accord pour la réalisation d’investissements et ce, sans attendre la promesse ferme de subvention », expliquait-il alors.