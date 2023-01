Transformez-vous en designer automobile

La Twingo a 30 ans, et pour fêter l’événement, Renault lance une campagne participative permettant de concevoir un concept-car. Pour de vrai, car la marque donnera vie au projet retenu d’ici la fin du premier semestre. Et tout le monde aura sa chance puisqu’il n’est pas nécessaire de savoir dessiner pour participer. Grâce à l’intelligence artificielle, il suffit de trouver les bons mots-clés. L’opération se déroulera entre le 1er février et le 31 mars, période durant laquelle le public est invité à créer une Twingo d’un nouveau genre grâce à des plateformes numériques telles que MidJournay, Stable Diffusion et Dall E, qui sont capables de créer des images à partir de textes.

Aucune limite à l’imagination

Pour soumettre son projet, il suffit donc de sélectionner des mots-clés et de poster le fruit de son imagination sur l’une de ces plateformes avec le hashtag #ReIventTwingo. Pour donner une idée de ce qu’il est possible de réaliser, Renault a publié quelques exemples plutôt loufoques de Twingo volante, sous-marine, spatiale et même camping-car. A vous de jouer…