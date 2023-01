Les futures VW vont-elles ressembler à des Bentley ?

Josef Kaban n’aura tenu que trois ans chez VW. Pourtant, ce designer avait connu le succès chez Skoda, où il a littéralement signé le renouveau de la marque entre 2008 et 2017 avant de passer chez BMW. Mais Thomas Schäfer, la grand patron de VW, n’est visiblement pas convaincu du look de la future VW ID.2 préfiguré par le concept ID.LIFE. Il a donc décidé de remplacer Kaban par le designer en chef de Bentley : Andreas Mindt, lequel était en place depuis seulement 2021.

Concurrence acharnée

De là à dire que le future VW auront des airs de Bentley, il y a évidemment un pas que nous ne ferons pas. Mais le but est bien d’apporter plus de personnalité aux prochains modèles Volkswagen, et particulièrement aux ID., qui doivent faire face à une concurrence acharnée sur le marché de l’électrique. La réponse viendra avec la future ID.2, qui ne devrait donc pas trop ressembler à ce concept-car.