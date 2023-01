C’est parti pour l’AMG One

La photo a été diffusée sur le Twitter officiel de la marque, et elle montre le tout premier exemplaire de la Mercedes-AMG One sorti des chaînes de production de Coventry, en Angleterre. L’heureux propriétaire, qui est en Allemagne si on se fie à la plaque d’immatriculation, a opté pour une livrée noire plutôt discrète, avec quelques références à l’univers de la Formule 1.

Plus de 1.000 chevaux

Il faut dire que cette hypercar est dotée d’une motorisation hybride directement dérivée de celle qui équipait les Formule 1 Mercedes en 2016. Elle se compose d’un moteur V6 1.6 turbo et de quatre moteurs électriques. Le tout développe pas moins de 1.064 chevaux au régime hallucinant de 11.000 tr/min. De quoi passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes, de 0 à 200 km/h en 6 secondes et de 0 à 300 km/h en moins de 11 secondes !