77.524 visiteurs pour les activités de la Citadelle de Namur en 2022

En outre, 14.235 personnes ont participé à un événement organisé par le CAC. En détail, exposition « Vincent was here » : 921 personnes ; les Médiévales de la citadelle : 10.000 personnes ; le spectacle des Baladins du Miroir « La Porteuse de souffle » : 1.529 personnes ; Halloween à la citadelle : 727 personnes ; balades thématiques, animations thématiques et conférence : 416 personnes ; balades aux flambeaux : 642 personnes.