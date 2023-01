Tennis: la Fédération internationale veut attaquer Gerard Piqué et sa société Kosmos en justice

La Fédération internationale de tennis (ITF) prépare une action en justice contre Gérard Piqué et sa société Kosmos. Cette action pourrait être lancée afin d’obtenir des dommages et intérêts après la rupture unilatérale de contrat.

En début d’année, l’ITF, la fédération internationale de tennis, avait confirmé dans un communiqué la fin du partenariat avec Kosmos Tennis pour l’organisation de la Coupe Davis. L’ITF avait ensuite assuré cependant la poursuite de l’édition 2023 sur base de la formule prévue avec les qualifications (qui verront la Belgique se rendre en Corée du Sud début février) et une phase finale ponctuée d’un Final 8 à Malaga en Espagne en novembre.

D’après les informations du quotidien espagnol Sport, l’ITF serait en train de préparer une action en dommages et intérêts contre Kosmos pour avoir unilatéralement rompu un contrat que la société avait signée en 2019, alors que celui-ci courait sur les 25 prochaines années. Cet accord a pris fin à cause du fait que l’ancien footballeur et son entreprise ne pouvaient pas faire face aux paiements. Soit les 40 millions d’euros par an à verser à l’ITF, dont 10 millions d’euros à verser aux participants.

Les avocats de la Fédération internationale semblent plutôt confiants dans cette affaire.