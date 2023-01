En 2023, Ecolo Tournai veut rêver la ville et les villages avec les citoyens

Chantal Casterman et Stéphane Thys, co-présidents Ecolo Tournai, ont accueilli les membres et les sympathisants tournaisiens au Conservatoire pour un moment décontracté. L’occasion de se souhaiter la bonne année autour d’un verre et de discuter des projets 2023 pour le Tournaisis. Coralie Ladavid, première échevine, a rappelé lors de son discours, les réalisations qui ont été faites à Tournai et dans les 29 villages avec Ecolo dans la majorité et a mentionné son souhait pour 2023 de voir restaurer la confiance entre le politique et les citoyens.

Sont également intervenus la députée européenne Saskia Bricmont et le co-président du parti, Jean-Marc Nollet, qui ont souhaité pour 2023 la mise en place de mesures pour lutter contre la corruption en politique, et une transition solidaire avec l’aboutissement de la réforme fiscale de façon à revaloriser les bas et moyens salaires. Ils ont aussi appelé à la libération du Tournaisien Olivier Vandecasteele, retenu injustement en Iran et condamné à 40 ans de prison.

Les conseillères et conseillers communaux et CPAS Ecolo de Tournai étaient présents ainsi que la ministre écolo Bénédicte Linard, la députée fédérale Marie-Colline Leroy et de nombreux membres des locales Ecolo d’Ath, Bernissart, Comines-Warneton, Enghien, Estaimpuis, Frasnes, Leuze, Mouscron. Groen Courtrai, avec la conseillère communale Cathy Matthieu, était également invité tout comme les autres partis tournaisiens qui étaient presque tous présents.