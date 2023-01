Thimister-Clermont renouvelle sa flotte de véhicules. La commune présentait ce lundi ses nouveaux engins. Ils sont 6, 5 neufs et un véhicule d’occasion, pour une dépense d’environ 357.000 €.

On compte un bus, un van, 2 camions pour les ouvriers communaux, une camionnette et une sorte de tondeuse. Avec ces véhicules, on se doute que le service aux citoyens n'en sera que meilleur.