Offensive hivernale: 900 tonnes de sel retirées ce week-end au hall de stockage d’Amay

Au total, ce sont 988 tonnes de sel qui ont été retirés ce week-end lors de 52 chargements par 18 Villes et Communes issues de l'ensemble de la province de Liège : Awans, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Butgenbach, Donceel, Dison, Fléron, Geer, Liège, Seraing, Soumagne, Thimister-Clermont, Trooz, Verlaine, Verviers, Visé, Welkenraedt.

Actuellement ce sont 91 communes des provinces de Liège (78) et de Luxembourg (13) qui ont adhéré au système d'achat et de stockage mis en place par la Province de Liège. Au 1er octobre 2022, le stock total de sel entreposé équivalait à 34.531,58 tonnes, dont 30.860, 26 tonnes pour les communes de la province de Liège et 3.671,32 tonnes pour les treize communes partenaires situées en province de Luxembourg, dont une petite nouvelle : la commune de Libramont qui a décidé de rejoindre l’opération en 2022.