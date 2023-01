Une violente bagarre éclate dans un McDonald’s sous les yeux effrayés de plusieurs enfants: «Ce type de comportements est inacceptable» (vidéo)

Sur les images, qui ont circulé sur la toile, on voit ces jeunes se donner une multitude de coups, d’un côté à l’autre de l’établissement. Les clients essaient de mettre un terme à la rixe, sans pouvoir trop s’en mêler pour autant, mais ne parviennent pas à séparer les bagarreurs.

Dans le nord de Londres, plusieurs personnes ont démarré une bagarre en plein milieu d’un McDonald’s, alors qu’ils se trouvent au beau milieu de plusieurs enfants. On ne sait pas à l’heure actuelle ce qui explique le début de cette bagarre, mais une enquête a été ouverte.

La police a réagi par voie de communiqué : « La police a été appelée à 18h35 ce samedi suite au signalement d’une bagarre dans un restaurant de la High Road. Les agents se sont rendus sur place et ont pu parler à un homme d’une vingtaine d’années, qui déclare avoir été agressé par un groupe de trois personnes qui avaient depuis quitté les lieux. Celui-ci n’a pas eu besoin d’aller à l’hôpital. Une enquête a été ouverte. »

La chaîne de fast-food a également commenté l’affaire : « La sécurité de notre personnel et de nos clients a toujours été notre priorité absolue et ce type de comportements est inacceptable. Nous avons pris connaissance des faits et aiderons la police comme nous le pouvons dans son enquête. Nous avons une politique de tolérance zéro en ce qui concerne ce type d’affaires. »