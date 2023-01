Il écope d’une amende pour avoir passé 172 secondes dans un parking: «Mon véhicule n’était même pas à l’arrêt»

Depuis des vacances en Cornouailles au mois d’août 2021, Jed Dalton est en conflit avec une société de gestion de parkings, à savoir I Park Services. Cet Anglais a reçu une amende parce qu’il est resté 172 secondes dans un parking, sans même garer son véhicule.

Un quiproquo embarassant

« Je ne connaissais pas la zone, donc je suis sorti de mon véhicule pour voir où je me trouvais, avant de réaliser que ce n’était pas un bon endroit pour me garer. Je n’étais même pas sur une place de stationnement et je ne suis resté que 172 secondes à l’intérieur du parking », déplore Jed.