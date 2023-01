Il reçoit une amende de 115 euros parce qu’il mange son McDonald’s trop lentement: «Je n’avais pas envie de me précipiter»

Sharpour Meftah s'est vu infliger deux amendes fixes pour avoir stationné plus de 90 minutes dans un McDonald's. Ce client avait décidé de rejoindre son frère au fast-food et a commandé pas mal de nourriture. Naturellement, il a donc souhaité prendre son temps pour tout consommer. de videos Quelques jours plus tard, la prune est arrivée dans sa boîte aux lettres, à sa grande surprise. UK Parking Control, la société qui gère le parking, lui reproche d’avoir dépassé les 90 minutes de stationnement qui sont prévues pour les clients du McDonald’s. Et s’il doit désormais payer deux amendes, c’est parce qu’il a dépassé ce laps de temps les soirs du 4 et du 6 janvier.

Un McDonald’s... salé ! « C’est le McDonald’s le plus cher que j’aie jamais mangé. Il n’y a pas de panneau dans le fast-food qui vous indique que vous ne disposez que de 90 minutes pour manger. Je n’avais pas envie de me précipiter et j’avais commandé pas mal de nourriture », explique le client au Cambridgeshire Live.

Sharpour s’est rendu au McDonald’s pour leur demander de l’aide, mais ils ont indiqué qu’ils n’avaient rien à voir avec cette histoire. Du côté de UK Parking Control, on affirme que cette limite est mise pour assurer la fluidité du parking. « Cette limite est indiquée à plusieurs endroits dans le parking et même à l’extérieur de celui-ci. Si un client se sent floué, il doit faire appel, comme c’est prévu dans les règles de notre société », explique un porte-parole.