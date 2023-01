Un couple de Sambreville frappe et matraque son voisin sur fond de racisme: «C’était une ratonnade pour se défouler après un bon verre d’alcool, les prévenus pourrissent la vie de mon client depuis 2009»

Le parquet de Namur a requis ce lundi devant le tribunal correctionnel de Namur deux ans de prison et 200 euros d’amende à l’encontre de deux prévenus qui comparaissaient pour une scène de coups et blessures ayant eu lieu à Sambreville le 20 décembre 2012 et lors de laquelle des propos racistes auraient été proférés.

Les deux membres du couple, habitant en dessous de la victime, se sont présentés chez leur voisin après avoir consommé des boissons alcoolisées. L’homme a été roué de coups, certains ont été portés avec une matraque télescopique, une arme prohibée.