Manque d’investissement et de personnel à la gare d’Arlon: DéFI Luxembourg fait le point

Fin 2022, les amis du Rail avaient mis en avant le manque de personnel et d’investissement à la gare d’Arlon. « Non seulement, il manquerait pas moins de 30 % du cadre du personnel, mais en plus de cela, les travaux qui ont été réalisés sur la voie 2/3 auraient également été complètement bâclés, de sorte que les responsables de la gare craignent pour la sécurité des voyageurs », a expliqué Sophie Rohonyi au ministre de la mobilité.

« Les travaux n’ont pas été bâclés »

« En ce qui concerne plus spécifiquement la gare d’Arlon et ses quais, Infrabel me communique les éléments suivants. Les travaux de la gare d’Arlon n’ont pas été bâclés, mais ils ont été étalés dans le temps, vu le peu de coupures de voies disponibles. En effet, la gare d’Arlon est fortement fréquentée par les trains de la SNCB tout comme par ceux des CFL en provenance d’Autelbas et d’Athus. Il faut donc coordonner les travaux avec les CFL et la SNCB, mais aussi avec la SNCF. Cela rend donc la planification plus complexe et n’offre des disponibilités que pour des chantiers nocturnes avec des plages de travail très brèves », lui a répondu Gilkinet.