Pro League: le match reporté entre Eupen et Genk se jouera le 1er février

La rencontre de la 22e journée du championnat de Belgique de football entre Eupen et Genk, leader du championnat, reportée vendredi dernier en raison de la neige, se jouera le mercredi 1er février. Les deux clubs l’ont annoncé lundi.

La rencontre se jouera à 18h45. Le même soir, la demi-finale de la Coupe de Belgique entre l’Union Saint-Gilloise et l’Antwerp figure aussi au programme. Afin que les deux matchs ne se chevauchent pas, le manager du calendrier, en concertation avec les détenteurs de droit, a décidé de programmer Eupen/Genk plus tôt.

Une heure qui ne ravit pas Genk. « Ce n’est absolument pas l’heure idéale afin que nos supporters arrivent à temps à Eupen », a réagi le club limbourgeois dans un communiqué. « Pour le match initialement prévu, plus de 800 supporters étaient prêts à partir pour Eupen. Nous espérons toujours que le plus grand nombre possible de fans se rendra dans les Cantons de l’Est mercredi soir pour aider notre équipe à gagner le match. »

Genk trône en tête de la Jupiler Pro League avec 55 points, 6 de plus que l’Union, qui a donc joué un match de plus. Eupen est 15e avec 20 points, autant que Zulte Waregem, le premier sauvé.