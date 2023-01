Drame en gare de Tournai ce lundi: une personne a perdu la vie après avoir été heurtée par un train

Le trafic ferroviaire est perturbé. « Il n’y a pas de suppression de trains mais il y a des retards. On a deux voies en service : les voies 1 et 2. On ne roule par contre pas sur les voies 3, 4 et 5 pour le moment. Cela devrait prendre encore une bonne partie de l’après-midi avant que le trafic revienne à la normale. Les services de secours et une permanence d’Infrabel sont sur place », ajoute Jessica Nibelle.

