Marie-Rose perd 575€ à cause d’un appel téléphonique: «On est des petites gens, on n’a pas besoin de nous voler comme ça»

A la base, l’interlocuteur leur demande d’allumer leur ordinateur qui a été piraté. Mais celui-ci prend ensuite le contrôle de la machine pour tout bloquer. Pour réaliser la fausse réparation, le pirate demande 6,5 euros à Marie-Rose et son mari, ce qu’ils ont cru sans trop se poser de questions. En fait, un logiciel espion est installé et permet aux hackers de se servir sur les comptes du couple.

Faites attention si vous recevez un appel de la part d’une personne qui vous indique que votre ordinateur a été piraté, car il s’agit d’une arnaque. Marie-Rose ont été victimes de ce stratagème et ont perdu quelque 575 euros. « C'est honteux, c'est honteux. On est des petites gens, on n'a pas besoin de nous voler comme ça », déplore la retraitée auprès de nos confrères de RTL info.

« Quand on allume le PC, la session commence. Ils reçoivent l'information et ils prennent le contrôle de l'ordinateur. C'est radical, il faut formater l'ordinateur complètement, repartir à zéro », explique Danny, un informaticien qui compte plusieurs victimes parmi ses clients.