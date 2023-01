Grandes manœuvres autour du Pont des Trous à Tournai: la structure métallique a été démontée

Le DJ Henri PFR pour l’inauguration du Pont des Trous à Tournai en avril prochain? Des discussions sont en cours! Alors que les travaux avancent à grand pas, il est désormais temps de penser à l’inauguration du Pont des Trous. Elle devrait avoir lieu durant le mois d’avril prochain avec, peut-être, un DJ de renommée internationale.

Henri PFR présent à Tournai quelques mois avec les Gens d’Ere? - Bernard Libert

Par Arthur Gosset

Après moult discussions dans la cité tournaisienne, le dossier du Pont des Trous se termine enfin ! Ce samedi, les deux parties du Pont des Trous ont été reliées par un plancher en acier inoxydable, de 15 mètres de long sur trois mètres de large et d’une épaisseur de 4 centimètres. Le chantier touche donc tout doucement à sa fin et il est bien temps de penser à la fête, tant ce projet aura donné des cheveux gris à de nombreuses personnes.

Une inauguration en grande pompe aura donc lieu en avril prochain, selon le Département Expertises Hydraulique et Environnement du SPW. Divers événements seraient organisés avec, en tête d’affiche, une grande soirée. Selon nos informations, c’est le DJ belge, Henri PFR qui pourrait être derrière les platines pour ce grand événement. « Des discussions sont en cours mais actuellement, il n’y a pas encore d’accord concret », explique-t-on du côté de l’équipe qui gère le DJ belge. « On verra bien où cela mène ».

Les Gens d’Ere dans la boucle

D’après ce que l’on sait, il y aurait d’abord eu des discussions puisqu’Henri PFR se produit déjà dans la région quelques mois plus tard, aux Gens d’Ere (le samedi 29 juillet). Et comme il se produit déjà à Ere, certaines clauses dans le contrat existent et il est dès lors logique que les différentes parties aient dû en discuter.

Il faudra donc maintenant voir si une officialisation se précise mais le SPW, qui gère l’organisation, ne semble pas faire les choses à moitié. Ce qui devrait plaire à de nombreux Tournaisiens…