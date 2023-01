Dessinez le folklore gembloutois et remportez le concours de l’Office du tourisme et de l’Atrium 57

Visit Gembloux et l’Atrium 57 de Gembloux organisent un concours de dessin qui a pour thème le folklore gembloutois. Pour participer, il suffit de créer un dessin (collage, illustration, peinture, etc.) en format A4 ou A3 mettant en valeur le folklore local. « Pourquoi ne pas dessiner Tchirou, Piconette les géants de Gembloux ? Ou encore, les Sorcières de Lonzée… mais aussi le Château fort de Corroy-le-Château et sa célèbre Médiévale… Il y a tant de sujets intéressants à exploiter », indique Visit Gembloux.

Ils seront exposés entre le 18 et le 25 février à l’Atrium 57. Ainsi, les visiteurs pourront voter pour leur dessin préféré. Le classement du concours sera déterminé à 70 % par le vote des visiteurs et 30 % par un jury composé de membres des organisateurs et d’autres associations. Le ou la gagnant.e recevra un bon d’achat. D’autres lots récompenseront les deuxième et troisième places. Les résultats seront annoncés le samedi 25 février à 17h à l’occasion d’une remis des prix à l’Atrium 57.