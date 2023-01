Un chauffeur de bus parisien interpellé à Brussels Aiport avec 7 kg de khat

Un médicament ?

«Lorsqu’il est allé rendre visite à des parents à Kinshasa, une connaissance lui a demandé d’emporter du khat», explique la défense. «Mon client ne savait pas ce que c’était et lorsqu’il a fait des recherches sur internet, il a lu que la plante était utilisée comme médicament. Il n’était donc pas au courant que c’était considéré comme une drogue et qu’il faisait quelque chose de mal. De plus, pour être efficace, le khat doit être frais, alors qu’ici c’était du khat séché.