André, un Belge de 78 ans, vit au milieu des ordures depuis des années: «C'est inhumain, un jour, on le retrouvera mort»

André Hornebecq, 78 ans, est aussi connu sous le nom de « l’ermite d’Espierres-Helchin ». Celui-ci vit sur la berge du canal dans une caravane, et est entouré d’ordures. Cette véritable décharge à ciel ouvert ennuie de plus en plus les riverains, qui commencent à s’agacer de ce spectacle, qui leur amène rats et chats de gouttière. « C'est inhumain. Un jour, on le retrouvera mort », déplore l’un de ses voisins. Cela fait quatre ans qu’André se trouve là. « Je n’ai pas de meubles, ma caravane est en mauvais état (NDLR: elle n’a pas de porte), je n’ai pas l’électricité... Je n’ai qu'un réchaud de camping, au gaz, une casserole et une cuillère à soupe. Pourtant, j’aime bien vivre ici: c’est calme, en pleine nature, et je ne dérange personne. J’ai de très bons voisins », explique-t-il à nos confrères de HLN.be.

Celui-ci avait un emploi dans la finance et a ensuite été berger du côté de Mouscron, où tout s’est mal passé. Il a fini à la rue et a terminé à Espierres-Helchin, où il fouille désormais les poubelles pour se nourrir et pour nourrir ses animaux.

Face à cette situation, le borugmestre de la communique Dirk Walraet explique qu’il ne peut rien faire : « La situation est inacceptable mais il ne veut pas qu’on l’aide. Il ne veut pas être relogé. Il paraît qu'il possède une propriété près d’Ath mais il s’en moque. Il prétend être heureux ici et n’a pas l’intention de quitter les lieux. »

Pourtant, le terrain sur lequel se trouve André appartient officiellement à la Région flamande et est géré par la Vlaamse Waterweg. Un huissier a été dépêché sur place pour établir un rapport, et si la Région ne fait rien, le bourgmestre devra faire évacuer le site et reloger André, même s’il ne le veut pas.