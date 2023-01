«Le monde ne peut pas détourner le regard et espérer que ces crises se résolvent d’elles-mêmes»: l’OMS demande 2,5 milliards de dollars pour répondre aux urgences sanitaires en 2023

La guerre et ses effets dévastateurs sur les populations civiles, en Ukraine, au Yémen, en Syrie ou encore en Ethiopie s’entrechoque avec les catastrophes liées au changement climatique comme les inondations qui ont couvert d’eau un tiers du Pakistan ou la sécheresse et l’insécurité alimentaire qui ravage le Sahel et la Corne de l’Afrique, insiste l’OMS, qui souligne que cela se produit dans des réseaux de soins fragilisés voire exsangues après trois années de pandémie de Covid-19 et l’arrivée d’une vague de choléra et d’épidémies de rougeole.

« Nous assistons à une convergence sans précédent de crises qui exigent une réponse sans précédent », a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.