Le coût du stationnement augmentera au mois de mai à Saint-Gilles

Loïc Fraiture, chef de groupe PTB au conseil communal de Saint-Gilles, réagit. « Les tarifs de stationnement vont subir jusqu’à 80 % d’augmentation. Cela va permettre à la commune de récupérer environ un million d’euros supplémentaires de recettes. Ça tombe très mal pour les travailleurs et les ménages qui sont déjà en train de s’appauvrir. Il faut qu’Ecolo et PS arrêtent les taxes injustes qui ne tiennent pas compte des réalités des gens et qui pèsent sur les travailleurs et les ménages. »

Pour le PTB, la situation est particulièrement « injuste » dans la commune. « À Saint-Gilles, la situation est encore plus injuste qu’ailleurs : alors que la commune vend 8.700 cartes riverains, il n’y a que 4.400 places en zone verte, et même avec les places en zone grise on n’arrive pas au nombre de cartes riverains. Il n’y a tout simplement pas assez de places pour tout le monde. Les gens tournent pendant des heures, trouvent des solutions de fortune et puis… reçoivent des amendes. En plus, lorsque la carte riverain électronique arrive à expiration, le règlement ne prévoit pas que la commune doive prévenir les détenteurs, par SMS ou courrier postal par exemple. Résultats : les amendes pleuvent et les gens passent un temps fou à essayer de contester. D’ailleurs, il est significatif de voir que 9000 amendes par an environ finissent par être annulées : ça montre que nous sommes dans un système abusif. »