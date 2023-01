Un piéton mortellement fauché sur la route Charlemagne à Florennes

C’est un véritable drame qui s’est déroulé vendredi matin sur la Nationale 97 (route Charlemagne), à hauteur du restaurant-boulangerie « No and Me », dans la commune de Florennes.

Nos confrères de l’Avenir indiquent qu’un homme circulait à pied le long de cette voie rapide. Il a malheureusement été accroché par un camion qui circulait dans la même direction. Il est décédé de ses graves blessures, malgré l’intervention rapide des secours et des services de police.