Malgré un bilan de six points sur vingt-quatre, le club liégeois n’est toujours qu’à quatre unités de Gand et du Top 4. Pourtant, joueurs comme entraîneur ne veulent pas vraiment y croire, le match à l’Antwerp ayant mis en lumière l’écart de niveau entre les deux équipes. Comme Genk et l’Union, les Anversois ne boxent en effet pas dans la même catégorie que les Rouches, qui manquent notamment d’un vrai buteur et d’un plus grand noyau pour rivaliser avec les ténors de notre championnat.

Le noyau : pas la même profondeur de banc

Depuis le début de saison, Ronny Deila a perdu énormément de joueurs de son effectif, qui comptait une petite trentaine d’éléments au mois d’août. « C’est trop », estimait le Norvégien, soucieux de donner du temps de jeu à chacun… quand il est possible de le faire. Aujourd’hui, le noyau du Standard semble court : Nicolas Raskin et Selim Amallah ont été écartés et ne sont plus des options pour le coach. Gilles Dewaele est out pour le reste de la saison, tandis que Barrett Laursen est encore blessé, tout comme Nathan Ngoy et Renaud Emond. Noë Dussenne n’est pas encore parti mais cela ne saurait tarder. Bref, avec une vingtaine de joueurs à disposition, Ronny Deila ne peut pas doubler tous les postes et attend toujours que sa direction lui présente de nouveaux visages.