Elias Ammi, nouveau président de la section DéFI de Schaerbeek

La section DéFI de Schaerbeek a élu son nouveau président lors de l’Assemblée législative élective qui s’est tenue dimanche 22 janvier 2023. Elias Ammi a été élu à la majorité (63 %) pour diriger la section locale pour les quatre prochaines années.

Elias Ammi est un militant engagé de longue date de DéFI. Il est connu pour son dynamisme et sa détermination à défendre les intérêts de l’ensemble des Schaerbeekois sans exception. « Je suis impatient de travailler avec mes collègues pour défendre les intérêts de nos citoyens et pour poursuivre nos engagements pour un avenir toujours plus juste. Ma jeunesse et mon expérience permettront d’amener une nouvelle dynamique en vue des prochaines élections. Cela passera avec plus de travail sur le terrain et une amélioration de la consultation citoyenne », a déclaré celui qui était vice-président de la section à la Cité des Ânes.