«Les copines», une web-série tournée à Charleroi, est à découvrir dès le 13 février sur Youtube: «Nous avons fait le choix de la diffuser sur Youtube car internet est un média gratuit et accessible»

Le pitch est simple : à 45 ans Krystyna décide de prendre sa vie en main, d’en devenir l’auteure et de quitter Antoine avec qui elle partage sa vie depuis 20 ans. Fraîchement célibataire, elle partagera son quotidien en collocation avec Céline, sa copine. Céline, une âme perdue en galère sentimentale, apprend à Krystyna les modes de survie au célibat dans le monde moderne. Krystyna, quant à elle, n’hésitera pas à secouer Céline dans ses réflexions et ses habitudes à la morale douteuse. Pas facile tous les jours quand on n’a pas de mec, pas de gosses et pas d’attaches à 35 ans. Naïvement drôle, elles partagent les petits moments du quotidien, en répondant à une série d’interrogations existentielles.

Le projet « Les copines » a démarré en juin 2022. Mickael Bazsika, réalisateur et vidéaste au Secteur 42, à Charleroi, a eu l’idée de créer une mini-série.