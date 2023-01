Le ski de fond ne fait plus recette dans les Fagnes: «Cela représente 5% des gens»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La neige tombée en abondance le vendredi 20 janvier a ravi les amateurs de poudreuse, les commerçants et les exploitants de ski en Fagnes. Même s’il y a déjà eu quelques jours d’ouverture à la mi-décembre, les conditions n’étaient pas aussi excellentes que ces jours-ci. Et on a eu droit à beaucoup de monde ce week-end en Fagnes avec pas moins de 25cm de neige fraîche.

Si beaucoup se réjouissent de ces derniers jours, une tendance se dégage : le ski de fond ne marche plus autant qu’avant. Beaucoup de touristes préfèrent venir marcher dans la neige et profiter des magnifiques paysages des Hautes Fagnes.