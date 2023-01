Le tournoi d’éloquence de l’athénée d’Aywaille revient ce 3 février

À l’athénée Princesse Élisabeth d’Aywaille, le tournoi d’éloquence est une tradition qui perdure depuis… 1969. Chaque année, les élèves de rhétorique – quelles que soient leurs dispositions initiales pour cet exercice – sont tenus de défendre, en classe au cours de français, un texte personnel sur un sujet donné. Un vote des élèves eux-mêmes sélectionne les meilleurs. S’ensuivent une demi-finale devant un collège de professeurs et une finale publique dont l’organisation est assurée par les rhétoriciens.

Trois sujets

« Trois sujets sont au programme cette année, expliquent les organisateurs de l’événement. En premier, une phrase bien connue des parents et des ados : ‘Tu comprendras plus tard !’. Dans un tout autre style, paradoxe pour un exercice basé sur la parole : ‘Une minute de silence…’. Un orateur hors pair et un géant de l’Histoire est l’auteur du troisième sujet : Winston Churchill. Mais sa phrase est trop longue pour être citée ici ! ».