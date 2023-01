Handball: la Belgique termine son Mondial par une défaite face aux États-Unis

Pour sa première participation à un grand tournoi, la Belgique avait terminé à la troisième place du groupe H du premier tour avec une victoire et deux défaites. Les Red Wolves avaient alors été versés, en compagnie du Bahreïn et du Danemark, dans le groupe IV du Tour principal avec les trois qualifiés du groupe G: l’Égypte, la Croatie et les États-Unis.

Les Red Wolves avaient débuté ce Tour principal avec 0 point car seuls les résultats acquis face aux équipes qualifiées étaient conservés. Bloquée à 0 point après ses défaites face à l’Égypte et la Croatie, la Belgique était déjà mathématiquement éliminée avant d’affronter les Américains.

Au classement, les Belges terminent donc à la 6e et dernière place avec 0 point derrière les États-Unis, 5es avec 2 points. L’Égypte, déjà qualifiée pour les quarts de finale, est 1re avec 8 points, un de plus que le Danemark qui jouera sa qualification lundi soir contre les Égyptiens (20h30). Les Danois pourraient déjà être qualifiés avant de jouer si la Croatie (3e, 5 pts) ne gagne pas contre le Bahreïn (4e, 4 pts) à 18h00.