Inauguration de 15 nouveaux logements sociaux à Bruxelles

« Depuis que je suis entré en fonction, on dit qu’il faut imaginer des alternatives pour loger les Bruxellois. C’est ce qu’on fait. » explique la secrétaire d’État à la région de Bruxelles-capitale au Logement, Nawal Ben Hamou (PS). « On peut être fier de permettre à de nombreux Bruxellois de se loger dans de bonnes conditions. Ce n’est pas parce qu’on est locataires du logement social qu’on n’a pas droit à un logement qualitatif », a-t-elle ajouté.

Le nouveau bâtiment, composé de huit étages, est la plus grande structure en bois de Bruxelles. Six étages ont été construits avec du bois et deux avec du béton. Certains logements au rez-de-chaussée sont également adaptés pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

L’échevine du logement à la ville de Bruxelles, Lydia Mutyebele Ngoi, s’est également exprimée : « Depuis longtemps, nous essayons de favoriser le matériel noble et durable. Nous revenons progressivement vers le bois et ses avantages. Comme son confort et sa résistance. Nous voulons pousser au maximum la performance énergétique. Nous voulons sortir des modèles vieillissants pour diminuer la facture énergétique et améliorer le confort des locataires. »