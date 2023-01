Ce léger détail empêche Rachel d’empocher le jackpot de 200 millions d’euros à l’EuroMillions: «Nous n’utiliserons plus jamais ces numéros»

Mais pas de chance pour elle, son compte ne disposait pas de fonds suffisant le jour où ses numéros sont tombés. « Je suis allée sur l’application et ça disait ‘Winning match’ donc j’ai forcément pensé que j’avais gagné », explique la jeune femme. « J’ai appelé mon petit ami Liam et ma mère et ils n’arrivaient pas à y croire. »

« J’ai appelé la loterie en pensant que j’avais gagné le jackpot et ils m’ont alors dit que j’avais les bons numéros, mais pas les fonds nécessaires sur mon compte pour payer le billet et donc que mon paiement automatique n’avait pas eu lieu », poursuit-elle auprès de nos confrères du Mirror.

Et si Rachel n’a pas eu de mal à passer à autre chose, son petit ami a eu beaucoup plus compliqué. « J’avais déjà dépensé cet argent. Je m’imaginais la maison et la voiture de nos rêves, je me suis emporté. Sur l’application, on avait vraiment l’impression d’avoir gagné », explique le jeune homme. « Nous n’utiliserons plus jamais ces numéros. »