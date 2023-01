L’Atelier vélo de la Régie des Quartiers de Herstal se délocalise le temps des travaux‍

Situé dans le centre de Herstal, aux sous-sols de l’ancien Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès 1, l’Atelier vélo propose au public d’entretenir et de réparer son vélo à prix très démocratiques. En plus de proposer à la vente des vélos d’occasions et reconditionnés, il est loisible à tout qui le souhaite de venir y déposer son vélo et participer à son entretien avec l’aide du réparateur de l’Atelier.

Avec la rénovation des pavés de la rue Elisa Dumonceau, l’atelier se délocalise provisoirement rue de la Mutualité 79. Les cyclistes pourront s’y rendre tous les mercredis entre 12h30 et 16h30. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’endroit, le plus facile est d’indiquer l’adresse de l’Avenue de la Croix rouge 1, 4040 Herstal dans leur GPS. Dès la fin des travaux, l’atelier reviendra dans ses locaux de l’Hôtel de ville.