Aglaé, une étudiante namuroise à l’UCLouvain, s’envolera pour Mars, ou presque : «Nous ne sommes même pas censés vivre ça une fois dans notre vie» (photos)

Après le Namurois Raphaël Liégeois qui ira dans l’espace, c’est une jeune Namuroise qui ira sur Mars ! Enfin, presque. Aglaé Sacré, une habitante de La Plante de 24 ans, participe à l’expérience M.A.R.S. UCLouvain. En avril, elle et sept autres étudiants ou doctorants intégreront une base de simulation martienne. « On part deux semaines dans le désert de l’Utah aux États-Unis pour vivre comme sur Mars. Si on veut sortir, il faut mettre sa combinaison spatiale », illustre l’étudiante en communication.