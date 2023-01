Pour adhérer à l’Otan, la Suède «ne doit pas s’attendre au soutien» turc, annonce le président Erdogan

Sous importante protection policière et à l’abri de barrières métalliques, ce militant anti-islam et anti-immigration a brûlé un exemplaire du Coran.

La Turquie avait déjà annulé samedi une visite prévue du ministre suédois de la Défense, qui avait pour objectif de tenter de lever les objections d’Ankara à l’entrée de la Suède dans l’Alliance atlantique.

Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, avait déjà condamné un «crime de haine manifeste».

La police suédoise avait estimé vendredi que la Constitution et les libertés de manifestation et d’expression en Suède ne justifiaient pas l’interdiction de cette manifestation au nom de l’ordre public.

La Turquie bloque depuis mai l’entrée de la Suède — et celle de la Finlande — dans l’Otan en leur reprochant d’héberger des militants et sympathisants kurdes qu’elle traite de «terroristes», notamment ceux du PKK et ses alliés dans le nord de la Syrie et en Irak.